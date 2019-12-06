Славянка, , 05:07 — REGNUM Уникальный плавучий космодром «Морской старт» в скором времени будет базироваться на территории Славянского судоремонтного завода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компания S7 планирует перебазировать плавучий космодром «Морской старт» из США в Приморский край, для этого уже получены все необходимые разрешения со стороны Государственного департамента Америки. По информации пресс-службы S7, уже в 2020 году «Морской старт» может быть переведён в Приморье.

«Морской старт» — это полнофункциональный морской стартовый комплекс, который включает в себя плавучую платформу «Одиссей», сборочно-командное судно «Sea Launch Commander». Оно оснащено системами и оборудованием, позволяющими проведение на его борту комплексных испытаний ракеты-носителя и разгонного блока, заправку разгонного блока высококипящими компонентами топлива и газов, сборку ракеты-носителя. На судне располагаются командный пункт управления полетом разгонного блока и средства приема и обработки телеизмерений, пишет PrimaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США дали разрешение компании S7 провести перебазирование стартовой платформы и других элементов «Морского старта» в Россию.