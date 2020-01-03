Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Прогнозы некоторых футурологов о развитии технологий к 2020 году, сделанные в начале XXI века, напомнило издание CNN Business.

Конец XX века стал временем взрывного развития некоторых технологий. Однако многие из прогнозов начала XXI века так и не исполнились к 2020 году.

Одним из направлений развития техники, которое оценивалось слишком оптимистично, оказалась робототехника. Например, в 2006 году издание Элонского университета прогнозировало, что к 2020 году робототехнические системы с искусственным интеллектом практически полностью освободят людей от физического труда. Британский футуролог Ян Пирсон в прогнозе 2005 года предсказывал, что к 2020 году появятся компьютерные системы с развитым эмоциональным интеллектом.

«В начале века искусственный интеллект развивался очень быстро, поэтому у нас были прогнозы, что к 2015 году появятся машины, которые будут умнее людей… Я бы сказал, что технологии искусственного интеллекта развиваются на 35−40% медленнее, чем мы ожидали», — отметил Пирсон.

Эксперт отметил, что это заставляет более скептически смотреть на скорость дальнейшего развития технологий.

«Все думают, что к 2030 году мы будет ездить на автомобилях с самостоятельным управлением, однако я не уверен, что это произойдёт», — добавил эксперт.

Сделанный в 2000 году прогноз американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла о том, что к 2020 году компьютеры будут встроены в «столы, стулья, столы, одежду, украшения и даже тело» частично сбылся. Действительно, мы видим достаточное распространение носимых электронных устройств, которое, однако, не столь широко.

Скорость развития космических технологий также была переоценена некоторыми экспертами в начале XXI века. Например, основатель частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск рассчитывал к 2020 году отправить первую пилотируемую миссию на Марс. Космический туризм также оказался переоценён, отметил Джим Клаш, забронировавший место на туристическом космическом корабле Virgin Galactic в 2010 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года компания Virgin Galactic запустила программу подготовки будущих космических туристов.