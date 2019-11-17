Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Частная ракетно-космическая компания из США Virgin Galactic запустила подготовительный курс для будущих космических туристов. Об этом сообщает TechCrunch.

Космический туризм является главным направлением деятельности компании Virgin Galactic. Для проведения туристических суборбитальных полётов специалисты компании разработали космоплан VSS Unity. Судно совершило несколько испытательных полётов, в Virgin Galactic рассчитывают начать коммерческие запуски в первой половине 2020 года.

Для подготовки будущих космических туристов в компании разработали «Программу подготовки астронавтов», которую должны будут пройти все потенциальные клиенты Virgin Galactic. Подготовка включает специальный инструктаж, тренинги, а также рекомендации по питанию и физическим упражнениям. В компании отмечают, что требования к подготовке космотуристов будут не такими строгими, как при отборе в астронавты NASA, однако клиенты не должны иметь серьёзных проблем со здоровьем.

В настоящее время заявки на совершение туристического суборбитального полёта подали более 600 человек. Общая продолжительность такого полёта составит около 90 минут, 5 из которых пройдут в невесомости. Стоимость туристического полёта составит около $250 тысяч за место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компании Virgin Galactic представила униформу экипажей для будущих туристических суборбитальных полётов, разработанную совместно с компанией Under Armour.

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