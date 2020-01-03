Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Список лучших моделей смартфонов, вышедших в 2019 году, составила редакция специализирующегося на компьютерных технологиях портала CNET.

Лучшим iOS-смартфоном 2019 года был признан iPhone 11 от американской компании Apple. Также отмечены смартфоны Apple предыдущих поколений — iPhone XR 2018 года и iPhone 8 2017 года.

Лучшей моделью на базе операционной системы Android назван Galaxy Note 10 Plus от южнокорейской компании Samsung. Android-смартфоном с лучшим соотношением цены и технических характеристик признан OnePlus 7 Pro, лучшим компактным устройством — Samsung Galaxy S10E. Наиболее удачной бюджетной моделью назван Moto G7 от компании Motorola.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, техническая редакция британского издания The Guardian назвала лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7 Pro.

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