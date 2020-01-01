Лондон, , 10:53 — REGNUM Список лучших моделей смартфонов 2019 года в различных категориях составил редактор потребительских технологий британского издания The Guardian Сэмюэл Гиббс.

Лучшим смартфоном, вышедшим в 2019 году, назван OnePlus 7 Pro. Эта модель оснащена лучшим процессором от Qualcomm Snapdragon 855+, обладает хорошей фотокамерой, а также работающим на частоте 90 Гц AMOLED-экраном.

Лучшим компактным смартфоном признана модель Galaxy S10 от компании Samsung. Этот смартфон сочетает высокую производительность и хорошую камеру с относительно небольшими размерами. Смартфоном с лучшей камерой назван Huawei P30 Pro, а смартфоном с оптимальным соотношением цены и качества — OnePlus 7T.

Среди остальных удачных моделей 2019 года отмечены Apple iPhone 11 и 11 Pro Max, Samsung Galaxy S10e, S10 + и S10 5G, Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 4 XL и Xiaomi Mi Mix 3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам третьего квартала 2019 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone XR от американской компании Apple.

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