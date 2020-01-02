Нью-Дели, , 07:43 — REGNUM Правительство Индии допустило китайскую компанию Huawei к проектам по строительству базовой сети мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает CNN.

Министр технологий и коммуникаций Индии Рави Шанкар Прасад рассказал, что правительство не будет вводить ограничения для иностранных компаний на участие в проектах 5G. Он отметил, что такой подход позволит максимально быстро внедрить в стране технологию связи нового поколения.

«Мы благодарим правительство Индии за его неизменную веру в Huawei. Мы твердо верим, что только технологические инновации и высококачественные сети будут ключом к омоложению индийской телекоммуникационной индустрии», — отметил глава индийского подразделения Huawei Джей Чен.

Индия является крупнейшим после Китая рынком для телекоммуникационных компаний. Количество интернет-пользователей в этой стране превышает 600 млн человек.

Отметим, китайская компания Huawei является одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования и одним из лидеров в сфере технологий 5G. Участие Huawei в проектах по внедрению новой технологии связи осложняется политикой Соединённых Штатов. Власти США обвиняют китайскую компанию в связях с правительством КНР и выступают против использования телекоммуникационного оборудования Huawei для базовых сетей 5G во всём мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года крупнейший оператор сотовой связи Норвегии Telenor объявил, что будет использовать оборудование Ericsson для создания базовой сети 5G. При развёртывании сети предыдущего поколения (4G LTE) Telenor применял оборудование Huawei.