Осло, , 09:46 — REGNUM Крупнейший оператор сотовой связи Норвегии — Telenor — выбрал шведскую компанию Ericsson в качестве ключевого поставщика телекоммуникационного оборудования для создания сети связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает Reuters.

Telenor сотрудничает с Huawei более 10 лет, эта китайская компания являлась ключевым поставщиком оборудования при развёртывании сетей 4G-LTE в Норвегии. Ожидалось, что сотрудничество будет продолжено и при создании сети следующего поколения связи, однако в Telenor сделали выбор в пользу оборудования Ericsson.

Генеральный директор Telenor Сигве Брекке рассказал, что при выборе ключевого поставщика оборудования учитывалось множество факторов, включая безопасность. В Telenor добавили, что использование оборудования Huawei будет прекращено после проведения модернизации сети, что займёт около 4−5 лет.

Отметим, основным акционером компании Telenor является правительство Норвегии. Этот оператор предоставляет услуги связи не только в Норвегии, но и в ряде других стран, включая Пакистан, Индию и Бангладеш.

Напомним, против использования телекоммуникационного оборудования Huawei при создании базовых сетей связи 5G активно выступает правительство США. В частности, американские чиновники неоднократно заявляли, что будут вынуждены ограничить сотрудничество в сфере безопасности с союзниками, которые продолжат сотрудничество с Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре представители крупнейшего оператора мобильной связи Испании — компании Telefonica — заявили, что при развёртывании сетей 5G будут использовать оборудование двух разных компании. При этом при создании базовой инфраструктуры связи 3G и 4G Telefonica использовала только оборудование Huawei.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший оператор связи Испании ограничит сотрудничество с Huawei