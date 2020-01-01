Токио, , 09:22 — REGNUM Станция «Хаябуса-2», возвращающаяся к Земле от астероида Рюгу, сможет использоваться для второй межпланетной миссии, рассказал ТАСС менеджер проекта Макото Ёсикава из японского аэрокосмического агентства JAXA.

Космический зонд «Хаябуса-2» Go Miyazaki

Зонд JAXA «Хаябуса-2» был запущен к астероиду Рюгу из группы Аполлона в 2014 году. В настоящее время космический аппарат возвращается к Земле с пробами грунта астероида.

Планируется, что «Хаябуса-2» приблизится к Земле в конце 2020 года. После этого модуль с образцами грунта отделится от станции и совершит посадку на полигоне «Вумера» в Австралии. Ёсикава отметил, что у основного аппарата «Хаябуса-2» останется ресурс, достаточный для проведения ещё одной миссии.

«Мы уже думаем над тем, чтобы направить его к другому астероиду, но вопрос пока не решён», — добавил представитель JAXA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2019 года на зонде «Хаябуса-2» был запущен основной маршевый двигатель для возвращения к Земле от астероида Рюгу. За 2020 год межпланетной станции предстоит преодолеть около 800 млн километров.

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