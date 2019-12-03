Токио, , 08:11 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция японского аэрокосмического агентства JAXA «Хаябуса-2» 3 декабря запустила основной маршевый ионный двигатель для возвращения на Землю после исследования астероида Рюгу. Об этом сообщает пресс-служба JAXA.

Как сообщало ИА REGNUM, зонд «Хаябуса-2» был запущен в декабре 2014 года и прибыл к астероиду Рюгу из группы Аполлона в июне 2018 года. Аппаратом были осуществлены две успешные мягкие посадки на астероид для забора грунта.

13 ноября «Хаябуса-2» отошёл от астероида на вспомогательном двигателе. До 3 декабря осуществлялось контрольное тестирование его маршевого ионного двигателя.

Ожидается, что возвращение на Землю займёт около года, в течение которого зонд преодолеет около 800 млн километров.

Японские исследователи полагают, что, сбросив капсулу с образцами для возвращения на Землю, «Хаябуса-2» сможет продолжить космические исследования.

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