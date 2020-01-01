Нью-Дели, , 08:06 — REGNUM

Первый испытательный запуск разрабатываемого пилотируемого корабля «Гаганьян» запланирован на декабрь 2020 года, заявил глава индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван изданию The Times of India.

Глава ISRO рассказал, что в 2020 году индийское аэрокосмическое агентство планирует запустить более 10 спутников, включая спутники связи Gisat1 и Gisat-12R, а также спутники дистанционного зондирования Земли Risat-2BR2 и Microsat.

К середине года в Индии рассчитывают запустить автоматическую миссию для изучения Солнца Aditya-L1, а в декабре 2020 года провести первый испытательный запуск пилотируемого корабля «Гаганьян». Сиван отметил, что для запусков пилотируемых кораблей будет использоваться ракета-носитель GSLV в модификации MK.3. Первые два испытательных полёта будут проходить в беспилотном режиме. Запуск корабля «Гаганьян» с экипажем на борту состоится не ранее декабря 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года предыдущий руководитель ISRO Мадхавана Наира рассказал, что экипаж первого индийского космического корабля пройдёт подготовку в России.