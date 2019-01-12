Первый экипаж индийского космического корабля пройдёт подготовку в России

Нью-Дели, , 07:35 — REGNUM Экипаж первого индийского орбитального пилотируемого космического корабля «Гаганьян» сможет пройти подготовку в России, заявил бывший глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Мадхавана Наира изданию The Indian Express.

Мадхавана Наира сообщил, что в 2019 году ISRO выполнит основной комплекс работ, необходимых для запуска пилотируемого космического корабля «Гаганьян». Планируется, что, первый запуск будет произведен в декабре 2020 года, второй — в июле 2021. Первые два полёта будут проходить в автоматическом режиме. Ожидается, что первый запуск корабля «Гаганьян» с экипажем состоится в декабре 2021 года.

Экс-глава ISRO отметил, что индийское космическое агентство не сможет обеспечить подготовку экипажа к этому сроку.

«Так что, возможно, нам придется зависеть от России, от их поддержки», — добавил Мадхавана Наира.

Он отметил, что военно-воздушные силы Индии уже начали отбор около десяти кандидатов, которые пройдут программу подготовки к полётам. Ожидается, что среди трёх индийских астронавтов (которых также называют виоманавтами), которые войдут в состав экипажа «Гаганьян», будет одна женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в ISRO сообщили о планах по запуску автоматической космической станции для изучения Солнца Aditya-L1. Планируется, что Aditya-L1 будет запущена в 2020 году.