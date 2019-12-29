Токио, , 12:21 — REGNUM Экспериментальный космический аппарат Японии TSUBAME был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как околоземный спутник с самой низкой орбитой. Об этом сообщает пресс-служба японского аэрокосмического агентства JAXA.

Экспериментальный спутник дистанционного зондирования Земли TSUBAME был запущен в декабре 2017 года. Первоначально аппарат был выведен на орбиту высотой около 270 км от поверхности Земли. После этого специалисты JAXA поэтапно сокращали высоту орбиты TSUBAME, доведя её к октябрю 2019 года до 167,4 км. Эта орбита поддерживалась в течение 7 дней, после чего результат был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса как самая низкая высота орбитального спутника над поверхностью Земли.

Этот космический аппарат использовался агентством JAXA для испытания технологии дистанционного зондирования Земли с помощью спутников на сверхнизкой околоземной орбите. Такое размещение космических аппаратов позволяет получать снимки очень высокого качества, однако спутники на сверхнизкой орбите испытывают значительное атмосферное сопротивление, что приводит к быстрому износу обшивки космических аппаратов. Эксперимент с TSUBAME показал, что материал, используемый при создании этого спутника, способен выдерживать воздействие атмосферы Земли в течение длительного периода времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентябре 2019 года с Международной космической станцией был состыкован грузовой корабль японского агентства JAXA HTV-8.