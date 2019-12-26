Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Автокомпания Tesla может в будущем установить в Model 3 аккумулятор емкостью 100 кВт-ч. Об этом 26 декабря сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Ожидается, что апгрейд электромобиля произойдет в 2020 году. Информация о возможном новшестве распространилась после того, как один из владельцев Tesla покопался в ее бортовом компьютере, обнаружив в ней строки кода с перечнем разных конфигураций. Одна из них предполагала аккумулятор емкостью 100 кВт•ч.

При этом на официальном сайте автопроизводителя информации о ёмкости батареи нет. Там каждая модель характеризуется паспортным запасом хода. В других документах указано, что седан Model 3 Long Range имеет батарею на 80,5 кВт-ч. Причём из этого ресурса по факту используется порядка 75−78 кВт-ч.

Кроме того, вполне возможно, что в 2020 году электромобиль может получить новый пакет обновлений под названием Ludicrous, который предусматривает увеличение скорости авто до 60 миль/ч.

Напомним, компания Tesla планирует снизить стоимость на электрокары Model 3, произведённых в Китае на 20% и выше. Для этого автопроизводитель повысит локализацию своего производства в КНР.

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