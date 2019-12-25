Москва, , 16:04 — REGNUM Тюнеры YouTube-канала «Пушка Гараж» выставили на продажу «Русский Tesla Cybertruck» на сайте «Авто.ру». За самодельный пикап, который прославился на всю Россию, создатели просят 666 666 рублей.

Российская копия Tesla Cybertruck сделана из отечественной модели Lada ВАЗ-2109, которая стоит примерно 50 — 60 тыс. рублей. При рестайлинге машина лишилась всех кузовных деталей и части крыши. Новый кузов тюнеры сделали из железных листов, которые были окрашены серой краской под хром.

Войти в «русский Cybertruck» можно только через заднюю дверь. Эта дверь подвешена на петлях капота и газоупорах. Необычное решение механики придумали и для стёкол двойника Cybertruck — боковые окна, лобовое стекло и дверь багажного отделения изготовлены из листов поликарбоната.

Авто имеет бензиновый атмосферный мотор рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью 81 «лошадей».

Ранее «русская копия» Tesla Cybertruck была замечена на дорогах в подмосковных Химках. Пользователи со всего мира оценили «российский ответ» Илону Маску.

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