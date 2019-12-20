Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.

Так, некоторые пользователи посчитали, что модель Cybertruck, сделанная в России, такая же некрасивая, как и у американского производителя. А пользователь под ником deszeppelin, наоборот, захотел приобрести русский аналог.

«Русские хакеры?» — высказал предположение Barry Soetoro.

«Это мини-Cybertruck», — предложил DefiMoon.

Ранее появился ролик, снятый в подмосковных Химках, на котором изображена копия Tesla Cybertruck. Затем стало известно, что это авто собрали на основе ВАЗ-2109 российские блогеры YouTube-канала «Пушка гараж».

Напомним, что 22 ноября основатель компании Tesla представил свой новый электрокар Cybertruck. В серийное производства автомобиль должен поступить только в 2022 году.

Читайте также: Для модели Tesla Cybertruck разработали дизайн «умного» гаража