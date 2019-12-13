Лос-Анджелес, США, , 21:08 — REGNUM Porsche объединилась со студией Lucasfilm в рамках проекта создания звёздолёта для киновселенной «Звёздные войны». Об этом проекте было рассказано в видео, которое было опубликовано 13 декабря на YouTube-канале автопроизводителя.

В основу дизайна космического корабля легло четырёхдверное купе-электрокар компании Taycan EV. Звездолёт получит название Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, его полутораметровая модель будет показана на премьерном показе фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», который состоится 20 декабря 2019 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, в России заключительный фильм из многолетней космической саги про семью скайуокеров начнут показывать 19 декабря 2019 года. Снял картину режиссёр Джей Джей Абрамс.

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