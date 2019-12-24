Рим, , 08:30 — REGNUM Управляющий итальянской Lamborghini Стефано Доменикал рассказал о планах компании на новые модели. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

По словам главы Lamborghini, в компании хотят полностью реализовать растущий спрос на вседорожник Urus. Уже в 2020 году должен появиться спорткар, построенный на базе концепта Urus ST-X.

На данный момент специалисты марки разрабатывают модель под рабочим названием 2+2 GT. Сейчас происходит заключительная стадия разработки экстерьера и интерьера авто. При этом Доменикал отметил, что в разработке технической части пока ещё есть затруднения.

В автокомпании еще не определились с платформой и моторами модели. Однако известно, что агрегаты будут взяты из актуальной линейки VW Groupe. Кроме того, появление электрической модификации не исключается.

Премьера новинки запланирована на период 2025—2027 годов.

Напомним, несмотря на ухудшение экономических условий в Южной Корее, с начала года по ноябрь было продано 130 модели Lamborghini. При этом в прошлые годы продажи бренда в этой стране составляли в среднем 18 машин.

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