Рим, , 12:22 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Lamborghini создал модификацию Urus для спасателей. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Спецверсия Lamborghini Urus Tarantas.news

Машина окрашена в чёрно-жёлтые цвета и имеет надпись на борту «Rescue Car», что переводится как «спасательная машина».

Спецмашина снабжена кенгурятником, в который встроена лебёдка, а также дополнительными боковыми зеркалами заднего обзора и противотуманными фарами. Кроме того, модель оснащена багажником на крыше.

Сзади на трубной раме у авто закреплено запасное колесо. «Обута» модель Urus в 21-дюймовые колёсные диски с типовой резиной.

Информации об агрегате спецавтомобиля нет.

Предполагается, что спасательная машина используется автокомпанией либо в качестве технического авто для испытаний новых моделей, либо машина предназначена для участия в качестве машины-поддержки монокубка Lamborghini Urus ST-X.

Напомним, эта гонка Lamborghini Urus ST-X пройдёт в конце 2020 года в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним также, что обычная модель Lamborghini Urus снабжена 650-сильным битурбированный мотором V8 рабочим объёмом 4 л. Он агрегатируется с 8-скоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4. Этот движок позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с. Максимальная скорость спецавто равна 305 км/ч.

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