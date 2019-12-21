Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Испытания по экстренному отделению пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon в случае неудачного запуска состоятся не ранее 11 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Система экстренного отделения пилотируемой капсулы призвана обеспечить безопасность экипажа корабля Crew Dragon в случае возникновения проблем вскоре после запуска. При этом сценарии специальные аварийные двигатели должны экстренно отбросить пилотируемую капсулу на безопасное расстояние от ракеты-носителя.

Испытание на экстренное прерывания полёта было запланировано на ноябрь или начало декабря 2019 года. Сейчас специалисты NASA и компании SpaceX приняли решение о переносе этих испытаний.

«NASA и SpaceX нацелены на проведение критического испытания на отказ в полете космического корабля Crew Dragon в космическом центре им. Кеннеди во Флориде не ранее 11 января 2020 года», — говорится в сообщении NASA.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает пилотируемый корабль Crew Dragon в рамках контракта NASA для доставки астронавтов на борт Международной космической станции. В марте 2019 года был проведён испытательный запуск Crew Dragon. Корабль в беспилотном режиме достиг МКС и успешно вернулся на Землю. Испытание по экстренному отделению пилотируемой капсулы при запуске является ключевым этапом в подготовке к первому полёту Crew Dragon с экипажем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря был запущен корабль Starliner компании Boeing, также разрабатываемый в рамках программы коммерческой доставки NASA. Планировалось, что корабль, запущенный в беспилотном режиме, будет состыкован с МКС, однако эта операция была отменена из-за сбоя в работе бортовых систем.