Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Запланированная на 21 декабря стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) отменена после его нештатного выхода на орбиту. Об этом сообщил директор американского аэрокосмического агентства NASA Джеймс Брайденстайн. «Будет верным сказать, что данный вопрос в настоящий момент снят с повестки», — приводит его слова ТАСС.

Глава NASA пояснил, что корабль израсходовал повышенное количество топлива для сохранения позиции на орбите, и оставшихся ресурсов «вряд ли хватило бы на то, чтобы добраться до Международной космической станции».

Решение об отмене стыковки принято ради обеспечения безопасного возвращения корабля на полигон Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико, отметил Брайденстайн.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, при этом контроль над ним не был потерян. Корабль был запущен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V в рамках первого испытательного полёта к МКС.

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