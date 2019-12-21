Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Министерство торговли США выдало производителю чипов Micron лицензии на экспорт комплектующих китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Представители Micron отметили, что были одобрены все заявки, поданные в министерство торговли США. В компании добавили, что возобновление сотрудничества с Huawei, являющейся крупнейшим клиентом Micron, позволит восстановить финансовые показатели, снизившиеся в третьем квартале года.

Напомним, в мае 2019 года правительство США ввело санкции в отношении китайской компании Huawei. Это стало тяжёлым ударом для производителя чипов Micron, который был вынужден приостановить поставки большей части чипов, изготовленных с использованием американских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре министерство торговли США начало выдачу лицензий на поставки комплектующих китайской компании Huawei. Одной из первых компаний, получившей соответствующее разрешение, стал производитель программного и аппаратного обеспечения Microsoft.

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