Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Министерство торговли США обработало половину из 300 запросов, поступивших от американских компаний, желающих возобновить сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, заявки на выдачу лицензии удовлетворяются примерно в половине случаев. Одной из первых компаний, получивших разрешение на возобновление поставок программного обеспечения Huawei, стала Microsoft. Аналитики предполагают, что, скорее всего, речь идёт об операционной системе Windows.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло компанию Huawei в «чёрный список», что привело к приостановке сотрудничества китайского производителя с американскими компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре группа сенаторов США обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой прекратить выдачу лицензий на торговлю с китайской компанией Huawei. Сенаторы отметили, что поставки американских технологий компании Huawei могут представлять угрозу для национальной безопасности США.

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