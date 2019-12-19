Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Американская компания Indian может выпустить туристический мотоцикл 2021-го модельного года мощностью 120 л. с. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Источник в свою очередь ссылается на фото заводской таблицы Indian с перечислением моторов и моделей, которые его получат. Из неё следует, что байк получит 1203-кубовый 120-сильный мотор V-twin с жидкостным охлаждением.

Движок известен по флэт-трекеру FTR1200 версии Sport и Rally. Тем не менее, он вполне может быть переработан под туристический эндуро.

Этот агрегат официально зарезервирован за байком, получившим временное название Adventure. Стоит отметить, что вероятность того, что за таким наименованием закреплён туринговый вариант какого-либо круизера весьма мала.

По имеющейся информации, премьера байка состоится через год.

Ранее стало известно, что электрический байк Hypersport Pro канадской компании Damon Motorcycles будет одним из самых быстрых байков в своём сегменте. Кроме того, мотоцикл будет оснащён технологиями безопасности — CoPilot и комфорта — Shift.

Читайте также: Экс-начальника тюменской полиции связали с байкерами из «Ночных волков»