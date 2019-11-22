Тюмень, , 10:19 — REGNUM Тюменские силовики продолжают хранить молчание по поводу информации о задержании 21 ноября бывшего начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Уральские СМИ тем временем наполнены противоречивыми инсайдами. Однако все сходятся в одном — Юрием Алтыновым правоохранители заинтересовались в связи с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников подразделения экономической безопасности УМВД России по Тюменской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Следственное управление СКР ранее информировало, что Ленинский районный суд Тюмени в апреле 2019 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трёх сотрудников полиции, которые, как водится, моментально стали бывшими в связи с утратой доверия. Их подозревают в вымогательстве у тюменских коммерсантов на сумму 82 млн рублей. Следствие до сих пор продолжается, сроки задержания фигурантов под стражей продлеваются.

Как сообщает «Вслух.ру», фигурантами дела являются бывший заместитель начальника УЭБ и ПК УМВД РФ по Тюменской области Дмитрий Г. и и директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ, глава тюменского байкерского клуба «Ночные волки» Валерий К. Юрий Алтынов, по версии от инсайдера издания, попал в поле зрения УФСБ по Тюменской области якобы из-за мотоцикла «Хонда Голд винг» за 2,5 млн рублей, который ему «подарил» Валерий К. При этом дорогостоящий байк остался в собственности руководителя «Ночных волков».

Отметим, что на данный момент нет официального подтверждения об обысках на квартире генерал-майора Юрия Алтынова и его задержании 21 ноября.

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