Лос-Анджелес, США, , 09:10 — REGNUM Победителем в номинации «Игра года» на ежегодном мероприятии The Game Awards была признана Sekiro: Shadows Die Twice. Церемония награждения транслировалась на официальном YouTube-канале проекта.

Ежегодная церемония награждения The Game Awards за достижения в сфере компьютерных игр проводится с 2014 года. Лучшей игрой года была признана Sekiro: Shadows Die Twice от японской студии FromSoftware. Также в этой номинации были представлены видеоигры Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 и The Outer Worlds.

Вышедшая в ноябре Death Stranding получила премии за лучшую режиссуру и музыкальное сопровождение. Шутер от третьего лица Control стал победителем в номинации «Лучшее визуальное оформление». Лучшей многопользовательской игрой была названа игра в жанре Battle Royale Apex Legends, лучшей игрой для мобильных устройств — Call of Duty Mobile.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеоигра Sekiro: Shadows Die Twice была представлена в марте 2019 года. Критики специализированных изданий высоко оценили работу студии From Software.

