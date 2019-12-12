Токио, , 14:00 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda представил новую вариацию Civic Sport Line в Европе. Об этом сообщается на сайте ValenciaCars.

Дизайнеры взяли за основу новинки экстерьер хэтчбека Type R. Отличительной чертой новой Civic Sport Line стал спортивный обвес. Автопроизводители снабдили авто задним диффузором и тонким задним спойлером с утолщёнными краями.

Обута машина в чёрные глянцевые легкосплавные диски на 17 дюймов. Кроме того, автомобиль имеет светодиодные фары и дневные ходовые огни. В салоне особой вариации авто появились кресла с красной строчкой. Красные акценты также имеются на рычаге КПП и дверях.

Также внутри автомобиля есть мультимедийный комплекс Honda Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а во флагманской комплектации EX доступна камера заднего обзора.

В движение Civic Sport Line приводит 126-сильный 3-цилиндровый турбированный мотор объёмом 1 л. Он работает совместно с 6-позиционной «механикой» либо с вариатором.

Напомним, в конце ноября текущего года компания Honda провела в Таиланде премьеру нового поколения седана City на платформе хэтчбека Fit. Новинка поступит в продажу в дилерские центры: Австралии, Азии, Латинской Америки и Южно-Африканской Республики.

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