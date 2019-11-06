Вашингтон, , 13:28 — REGNUM На авторынке Соединённых Штатов рестайлинговый кроссовер Honda CR-V 2020 модельного года в базовой комплектации будет стоить 26 145 долларов (около 1,66 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Таким образом, новый кроссовер будет на 600 долларов (около 38 тыс. рублей) дороже, чем автомобиль 2019 модельного года.

За 26 145 долларов покупатель получит четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом рабочим объёмом 1,5 л максимальной мощностью 190 «лошадей». Этот агрегат заменит предыдущий атмосферный мотор объёмом 2,4 л.

Кроме того, рестайлинговая модель снабжена технологией активной безопасности Honda Sensing. Она включает в себя систему поддержания полосы движения, автоматическое аварийное торможение и адаптивный круиз-контроль.

Что касается топовой комплектации Touring с приводом 4×4, то её стоимость начинается от 35 845 долларов (около 2,27 млн руб.).

Напомним, компания Honda совместно с Jsport Performance Accessories создали спецверсию кроссовера CR-V для любителей активного отдыха. Называется эта модификация автомобиля «Dream». Кроссовер выполнен в стилистике оверлендеров, предназначенных для путешествий.

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