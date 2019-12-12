Москва, , 08:46 — REGNUM Первая партия новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 поступит в опытно-войсковую эксплуатацию к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Первую партию новых огнеметных систем планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году к указанному сроку», — цитирует ТАСС Лепина.

По его словам, решение о серийном производстве будет приниматься после завершения государственных испытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ТОС-2 проходит государственные испытания, которые должны быть завершены к концу 2019 года. После успешного завершения испытаний ТОС-2 поступит в войска для опытно-боевой эксплуатации. Вооружённые силы РФ в настоящее время располагают тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

По имеющейся в открытой прессе информации, ТОС-2 в отличие от своих предшественников будет использовать колёсную (возможно, шасси «Бумеранг»), а не гусеничную базу.

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