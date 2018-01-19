«Адское оружие»: немецкие СМИ заявили о скорой поставке ВС РФ системы ТОС-2

Берлин, , 10:36 — REGNUM На вооружение российской армии не позднее 2018 года поступит новая модификация тяжелой огнеметной системы (ТОС), пишет немецкий журнал Stern.

Модификация одного из сильнейших вооружений, тяжелой огнеметной системы ТОС-1, будет смонтирована на платформе «Арматы». ТОС-2 будет развитием еще советской разработки ТОС-1 «Буратино» и более поздней ТОС-1А «Солнцепек».

Предусматривается и установка системы на колесном танке для повышения мобильности. По мнению авторов статьи, это может быть унифицированная боевая платформа «Бумеранг».

За рубежом у системы нет аналогов, кроме Сирии, где ТОС-1 используют правительственные войска. Особенностью огнемета является то, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками.

Попадая в одну и ту же цель, боеголовки вызывают эффект «аэрозольной бомбы» с колоссальной взрывной волной. Спастись от него нельзя даже в блиндажах и бункерах.

Новая система уже находится в производстве, ее будут поставлять в войска уже в 2018—2025 годах. Также ТОС-2 способна уничтожать минные поля. По оценке автора статьи, это поистине «адское оружие».