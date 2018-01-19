Пятница, 19 Января 2018 года
15:16:09 МСК

«Адское оружие»: немецкие СМИ заявили о скорой поставке ВС РФ системы ТОС-2

Политика

Модификация одного из сильнейших вооружений, тяжелой огнеметной системы ТОС-1, будет смонтирована на платформе «Арматы»

«Адское оружие»: немецкие СМИ заявили о скорой поставке ВС РФ системы ТОС-2
Vitaly V. Kuzmin
ТОС-1А «Солнцепёк» на учениях войск

Берлин, 19 января 2018, 10:36 — REGNUM  На вооружение российской армии не позднее 2018 года поступит новая модификация тяжелой огнеметной системы (ТОС), пишет немецкий журнал Stern.

Модификация одного из сильнейших вооружений, тяжелой огнеметной системы ТОС-1, будет смонтирована на платформе «Арматы». ТОС-2 будет развитием еще советской разработки ТОС-1 «Буратино» и более поздней ТОС-1А «Солнцепек».

Предусматривается и установка системы на колесном танке для повышения мобильности. По мнению авторов статьи, это может быть унифицированная боевая платформа «Бумеранг».

За рубежом у системы нет аналогов, кроме Сирии, где ТОС-1 используют правительственные войска. Особенностью огнемета является то, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками.

Попадая в одну и ту же цель, боеголовки вызывают эффект «аэрозольной бомбы» с колоссальной взрывной волной. Спастись от него нельзя даже в блиндажах и бункерах.

Новая система уже находится в производстве, ее будут поставлять в войска уже в 2018—2025 годах. Также ТОС-2 способна уничтожать минные поля. По оценке автора статьи, это поистине «адское оружие».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить