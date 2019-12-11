Бангкок, , 12:40 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki на автомобильном салоне Motor Expo 2019 в Таиланде провёл премьеру новой версии спортивного компактного хэтчбека Swift Extreme. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Сообщается, что концепт является прототипом серийной версии. Однако в отличие от неё он имеет агрессивный и стильный обвес. Кроме того, новинка получила другой дизайн передней части и двухцветный кузов. Также можно отметить особую окраску порогов, колесных арок и некоторых других элементов.

Зрительно этот окрас придаёт автомобилю дополнительный объем. А колёсные диски из лёгкого сплава с низкопрофильной резиной дополняют общую картину.

Поскольку авто на стенде было полностью затонировано, то узнать об изменениях в салоне не удалось. Возможно, автопроизводитель не стал изменять дизайн интерьера.

Данные о движке пока тоже не раскрываются.

Напомним, в ноябре текущего года дилеры Suzuki в России продали 931 автомобиль. Это на 47,5% больше, чем было продано в ноябре прошлого года.

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