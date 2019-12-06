Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Японская автокомпания Suzuki открыла свой пятый автоцентр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс».

Автосалон, в котором компания открыла новый дилерский центр, принадлежит ГК «Аларм-Моторс».

Эта дилерская точка стала пятой для компании Suzuki в Санкт-Петербурге и второй для дилера. На открытие автоцентра было потрачено 40 млн рублей. Площадь дилерского центра составляет порядка 400 квадратных метров.

Сообщается, что в шоу-руме представлена вся модельная линейка Suzuki в России. В неё входят: Vitara, SX4, Jimny. В сервисной зоне центра имеются четыре поста обслуживания машин Suzuki. Они оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием и специнструментом.

«С появлением еще одного автосалона под управлением «Аларм-Моторс» мы рассчитываем на дальнейшее укрепление позиций марки в городе, на который приходится в этом году почти 14% в общероссийском объеме продаж Suzuki», — сказал гендиректор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта.

Напомним, в ноябре текущего года в России была куплена 931 модель Suzuki, что на 47,5% больше, чем в ноябре прошлого года.

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