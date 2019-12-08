Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Компания Google в последний раз обновила программное обеспечение для гарнитуры Glass, выполненной в виде очков. Об этом сообщает служба технической поддержки Google.

Google прекратит поддержку гарнитуры Glass 25 февраля 2020 года. В финальной версии программного обеспечения отключается привязка устройства к учётной записи и внутренним сервисам Google.

После прекращения поддержи Google Glass можно будет использовать только для фотосъёмки, записи видео и загрузки приложений. Однако устройство уже не сможет взаимодействовать с приложениями, включая Gmail, YouTube и Hangouts.

Очки Google Glass были представлены в 2012 году. Устройства не пользовались широкой популярностью, поэтому в Google решили отказаться от продолжения производства этой модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Google представила другую версию «умных» очков — Glass Enterprise Edition 2. Эти устройства предназначены для использования в промышленности.