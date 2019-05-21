Google представила «умные» очки Glass Enterprise Edition 2 для предприятий

Сан-Франциско, США, , 13:03 — REGNUM Google представила широкой публике на мероприятии в Сан-Франциско (США) новое поколение «умных» очков, которые получили название Glass Enterprise Edition 2. Об этом 20 мая сообщил сайт телеканала CNN.

Отмечается, что устройство предназначено не для развлечений, а для работы, его стоимость составляет $999. Glass Enterprise Edition 2 выглядят как обычные очки, оборудованные камерой и увеличительным стеклом. Издание отмечает, что по своим размерам они гораздо меньше представленных сегодня на мировом рынке аналогов, например от компании Microsoft.

Glass Enterprise Edition 2 оборудованы улучшенной камерой и аккумулятором большей ёмкости (по сравнению с Google Glass), а также портом USB-C, позволяющим производить ускоренную зарядку.

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Напомним, Google представила свои умные очки Glass с технологией дополненной реальности в 2013 году. К сожалению, они не пользовались особой популярностью. Как отмечают эксперты: из-за высокой стоимости ($1,5 тыс.), не очень удачного дизайна и из-за претензий по поводу нарушения частной жизни, которые окружающие часто предъявляли к владельцам этих устройств.

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