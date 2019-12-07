Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Американская компания Qualcomm представила версии однокристальных систем (Soc) Snapdragon 865 и 765 со встроенными модемными чипами мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает пресс-служба Qualcomm.

Планы американского производителя чипов по внедрению технологий 5G были представлены на ежегодном технологическом саммите Snapdragon Qualcomm. Глава компании Криштиану Амон рассказал, что в 2020 году будет поставлено не менее 200 млн 5G-смартфонов.

Запуск производства смартфонов с SoC Qualcomm Snapdragon 865 и 765 с поддержкой 5G запланирован на первый квартал 2020 года. Операторы Verizon (США) и Vodafone (Великобритания) уже объявили о поддержке программы сертификации модульных платформ Snapdragon.

Представители китайских компаний Xiaomi, Oppo и Lenovo, присутствовавшие на мероприятии Qualcomm, рассказали о планах по использованию новых платформ. В частности, процессором Snapdragon 865 будет оснащён смартфон Xiaomi Mi 10, который будет представлен в первом квартале 2020 года.

«Мы рады быть ключевым игроком, способствующим внедрению 5G во всем мире. Наши мобильные платформы Snapdragon 5G, анонсированные сегодня, продолжать существенно расширить применение 5G в 2020 году», — отметил глава Qualcomm.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Niantic, разработавшая видеоигру Pokemon GO, анонсировала очки дополненной реальности (AR), разрабатываемые совместно с компанией Qualcomm.