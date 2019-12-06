Сан-Франциско, США, , 17:32 — REGNUM Компания Niantic, наиболее известная созданием мобильной игры Pokemon GO, займётся разработкой очков дополненной реальности вместе с компанией Qualcomm. Об этом 6 декабря сообщает портал Engadget.

Помимо создания очков дополненной реальности, это сотрудничество позволит улучшить игры Niantic: Pokemon GO и Harry Potter: Wizards Unite. Дата выхода нового изобретения пока не сообщается.

Напомним, Pokemon GO — это популярная мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймерам нужно перемещаться в реальном мире, чтобы ловить фантастических существ при помощи своих смартфонов.

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