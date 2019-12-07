Москва, , 07:26 — REGNUM Специалисты Роскомоса завершили упаковку комплекса научной аппаратуры посадочной платформы «Казачок», которая войдёт в состав автоматической межпланетной миссии «ЭкзоМарс-2020». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В состав научного блока посадочной платформы вошли тринадцать приборов, одиннадцать из которых изготовлены в России. Научное оборудование платформы «Казачок» будет использоваться для мониторинга климатический условий и радиационной обстановки на поверхности Марса, а также для изучения внутренней структуры планеты.

До конца 2019 года научный российский блок доставят в Канны для проведения общей сборки и испытаний аппаратов миссии «ЭкзоМарс-2020».

Напомним, проект «ЭкзоМарс-2020» реализуется Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентом (ЕКА). В состав миссии войдут общий перелётный модуль, посадочная платформа Роскосмоса и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин». Запуск запланирован на вторую половину лета 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Роскосмосе рассказали, что посадка миссии «ЭкзоМарс-2020» будет произведена в районе равнины Оксия в северном полушарии Марса.

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