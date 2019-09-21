Москва, , 09:57 — REGNUM Посадка совместной миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс-2020» будет произведена в северном полушарии Марса в районе равнины Оксия. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Равнина, выбранная для посадки совместной миссии, расположена вблизи экватора Марса. В этом районе расположено не слишком много ударных кратеров, а также он находится на границе высокогорных регионов и низменностей.

Напомним, в состав миссии «ЭхзоМарс-2020» войдут российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин». Запуск миссии с космодрома Байконур запланирован на лето 2020 года. Планируется, что посадочный модуль прибудет на Марс в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня специалисты НПО им. Лавочкина отправили составные части посадочного модуля «ЭкзоМарс-2020» в Турин (Италия), где компания Thales Alenia Space продолжит комплекс совместных испытаний объектов миссии.

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