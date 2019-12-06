Сеул, , 11:50 — REGNUM Южнокорейская автокомпания KIA ведет разработку премиального минивэна и более бюджетного паркетника. Об этом 6 декабря сообщает издание Autocarindia.

Ожидается, что новым кроссовером станет массовая версия прототипа QYU. Сборка новинки будет осуществляться на новом заводе KIA в Индии.

По сути новая модель является аналогом Hyundai Venue, но с другим дизайном.

В качестве силовых агрегатов у паркетника на выбор имеются атмосферный 115-сильный мотор рабочим объёмом 1,5 л, 120-сильный мотор объёмом 1 л и 115-сильный дизельный движок объёмом 1,5 л. Все агрегаты сочетаются с 6-скоростной механической коробкой передач или 7-скоростным «роботом».

Сообщается, что кроссовер выйдет на авторынок во второй половине 2020 года.

Что касается минивэна, то им может стать глобальная версия Carnival. Производить это авто начнут уже в начале 2020 года. Информации об этом авто производитель пока не сообщает.

Ожидается, что в качестве мотора у новинки будет 280-сильный 3,3-литровый мотор или 200-сильный турбодвигатель объёмом 2,2 л.

Напомним, по итогам ноября текущего года в РФ было реализовано 19 606 автомобилей KIA. Это на 6,7% меньше, чем было реализовано в прошлом году.

Читайте также: В Южной Корее стартовало производство обновленного минивэна Kia Ray