Сеул, , 09:48 — REGNUM В Южной Кореи началось производство модернизированных минивэнов Kia Ray с усиленными функциями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный Kia Ray оснащен такими функциями безопасности, как предотвращение столкновений спереди, помощь в удержании полосы движения и системы оповещения водителя.

Начальная цена Ray 2020 модельного года составляет 12,6 млн. вон (10 600 долларов). В зависимости от выбранных опций стоимость минивэна может увеличится до 16 млн. вон.

Напомним, впервые Kia Ray был представлен в 2008 году. Силовая установка автомобиля состоит из атмосферной «четвёрки» на 1 л, мощностью 78 л. с., которая идет в паре с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

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