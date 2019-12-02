Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано 2 декабря успешно провели очередной этап работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на корпусе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

В рамках третьего выхода в космос, который продлился 5 часов 56 минут, Морган и Пармитано подключили новую систему циркуляции сжиженного углекислого газа к охладителю магнитного альфа-спектрометра, а также установили теплозащитный экран над частью спектрометра, обращённой к Земле.

Напомним, два предыдущие выхода в открытый космос астронавты совершили 15 и 22 ноября. Для завершения всех ремонтных работ на поверхности МКС потребуется ещё один выход. Его сроки будут определены после намеченной на 4 декабря пристыковки к станции грузового корабля Dragon.