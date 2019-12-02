Москва, , 08:28 — REGNUM Создание нового российского авианосца обойдется в 300−400 млрд рублей, если такое решение будет принято. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время российский флот располагает только одним авианесущим крейсером, который находится в процессе ремонта. Это «Адмирал Кузнецов». В текущей госпрограмме вооружений, рассчитанной на 2018—2027 годы, создание еще одного подобного корабля не предусмотрено.

«Авианосец — это дорогая история», — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что до 400 млрд рублей потребуется на полный цикл создания такого корабля.

Минобороны РФ изучает различные проекты авианосцев, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Крыму заложат два универсальных десантных корабля (УДК) водоизмещением около 25 тысяч тонн.

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