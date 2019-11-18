Симферополь, , 09:04 — REGNUM В Крыму в мае 2020 года будут заложены два универсальных десантных корабля (УДК). На днях стали известны их базовые параметры.

Водоизмещение УДК составит около 25 тысяч тонн. Его длина будет порядка 220 метров. Корабль сможет брать на борт два усиленных батальона морской пехоты общей численностью до 900 человек.

Кроме того, на УДК будет размещаться доковая камера для десантных катеров. Корабль также сможет нести более 20 тяжёлых вертолётов. Строить универсальные десантные корабли будут на крымском заводе «Залив». Об этом пишет ТАСС.

ИА REGNUM ранее сообщало о постройке Китаем своего первого универсального десантного корабля типа 075. Длина китайского УДК составляет 250 метров, а ширина равна 30 метрам. Водоизмещение — около 40 тысяч тонн.

Американский УДК типа Wasp имеет водоизмещение 40,5 тысячи тонн. Он, кстати, может нести до 20 истребителей F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой, с возможностью вертикального взлёта).

Военные эксперты отмечают, что по ряду вопросов УДК дадут фору атомным авианосцам. Они стоят кратно дешевле, но способны достаточно эффективно проецировать силу в ходе десантных операций особенно при высадке на острова и ведении боевых действий на островных территориях.