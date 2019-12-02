Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Американский автопроизводитель Cadillac (принадлежит General Motors) Escalade не будет производить новую Escalade битурбодвигателем V8. Об этом сообщает агентство Motor Trend со ссылкой на свои источники в автокомпании.

Таким образом, информация о том, что внедорожник Escalade следующего поколения снабдят 550-сильным битурбодвигателем V8 на 4,2 литра под названием Blackwing не подтвердилась. Более того, этим мотором не будет оснащена ни одна из новых моделей Cadillac.

Blackwing останется только на модели CT6-V. Это связано с тем, что в планах корпорации по уменьшению расходов не предусмотрено использование Blackwing на новых моделях.

Ранее была информация о том, что Cadillac занимается подготовкой моделей с еще более динамичной вариацией силового агрегата Blackwing от топового седана CT6-V.

Напомним, что компания Cadillac представила обновлённую модель CT-4 с модернизированной системой безопасности. Автомобиль выйдет на рынок в пяти модификациях: Luxury, Luxury Premium, Sport и CT4-V.

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