Детройт, США, , 10:49 — REGNUM

Американская компания General Motors представит в 2021 году пятое поколение электрического внедорожника Cadillac Escalade, способного проехать на одной зарядке 644 км. Об этом сообщается на сайте Cadillac Society.

GM снабдит новый Escalade как минимум тремя агрегатами на выбор покупателя. Одна из предложенных силовых установок будет полностью электрической. Вероятно, что экологичный Escalade появится на авторынке после дебюта базовой модели пятого поколения в 2022 году. Запас хода нового электрокара будет на 121 км больше, чем у Tesla Model X в исполнении Long Range, у которого аккумулятор имеет запас хода в 523 км. Однако через два года компания Илона Маска наверняка улучшит этот показатель.

Электрокар Escalade — это часть реструктуризации, которую сейчас проводит GM. В ближайшие годы компания планирует вывести на мировой рынок десятки новых моделей электрокаров.

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