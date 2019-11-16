Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM В третьем квартале 2019 года в Индии было продано на 15,8% больше персональных компьютеров, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

По данным IDC, на индийском рынке совокупные поставки настольных, планшетных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций в третьем квартале 2019 года составили 3,1 млн устройств.

При этом поставки компьютеров коммерческим организациям выросли на 39%. Это объясняется тем, что многие компании обновляют электронные устройства перед скорым прекращением поддержки операционной системы Windows 7.

«Продавцы закупили товарно-материальные запасы для обновлений Windows 10 на малых и средних предприятиях. Следовательно, ожидается, что рост сегмента малого и среднего бизнеса будет относительно небольшим в последнем квартале года», — отметил аналитик Бхарат Шеной.

Пятью крупнейшими поставщиками компьютеров в Индии в третьем квартале 2019 года стали компании Lenovo (28,5% рынка), HP Inc. (26,4%), Dell (19,7%), Acer (11,9) и ASUS (5,3%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Gartner представила отчёт, согласно которому в третьем квартале 2019 года глобальные поставки персональных компьютеров выросли на 1,1%.