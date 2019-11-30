Москва, , 07:17 — REGNUM Несгораемые части грузового космического корабля «Прогресс МС-12» были затоплены в заданном районе Тихого океана 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Российский грузовой корабль отстыковался от Международной космической станции 29 ноября в 13:25 по московскому времени. Корабль был сведен с орбиты, после чего большая часть конструкции сгорела в плотных слоях атмосферы.

В 17:19 остатки корабля были уложены в заданном районе акватории Тихого океана. Отметим, в зоне укладки отработанных элементов космических кораблей запрещено судоходство.

Напомним, грузовой корабль «Прогресс МС-12» был запущен 31 июля 2019 года. Корабли этой серии снабжают экипаж водой, продуктами питания, а также доставляют на орбитальную станцию научное оборудование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск корабля «Прогресс МС-13» назначен на 6 декабря 2019 года. Первоначально запуск планировался на 1 декабря, однако был перенесён из-за выявленной необходимости замены бортового кабеля.

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