Москва, , 17:58 — REGNUM Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции перенесён в связи с потребовавшейся заменой бортового кабеля. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Как уточняется, в ходе предполётной подготовки корабля на космодроме «Байконур» специалистами РКК «Энергия» было выявлено замечание к бортовому кабелю. После замены кабеля несоответствие было устранено.

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесён на 6 декабря 2019 года, 12:34 мск», — говорится в сообщении.

Напомним, первоначально запуск «Прогресса» в рамках программы 74-й миссии снабжения МКС был запланирован на 1 декабря. Корабль должен доставить на орбиту различные грузы, в том числе новогодние подарки для экипажа станции.