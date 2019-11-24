Нью-Йорк, США, , 14:18 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио издал распоряжение об учреждении должности сотрудника по контролю использования алгоритмов автоматического управления. Об этом сообщает Engadget.

Новый сотрудник в управлении делами мэра будет контролировать корректность применения искусственного интеллекта и других технологий автоматического управления, используемых городскими службами.

«С каждой новой технологией приходит дополнительная ответственность, и я с нетерпением жду возможности пригласить в свою команду сотрудника по управлению алгоритмами в политике, чтобы инструменты, которые мы используем для принятия решений, были справедливыми и прозрачными», — сообщил мэр Нью-Йорка.

Исполнительный директор некоммерческой организации Tech: NYC Джулия Сэмюэлс объяснила, что чиновники всё шире используют инструменты автоматического сбора и обработки информации для принятия управленческих решений. Автоматизация этих процессов также сопряжена с известным риском, например, автоматизированные системы не могут учитывать этические аспекты проблем. Новый сотрудник городской мэрии поможет избежать подобных ошибок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре южнокорейская компания Doosan Infracore представила систему автоматического контроля строительных работ «Concept-X», разработанную на основе технологий искусственного интеллекта.

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