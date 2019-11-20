Сеул, , 20:27 — REGNUM Южнокорейский строительный конгломерат Doosan Infracore представил инновационную систему управления строительными работами на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Система «Concept-X» предназначена для упрощения контроля за всеми работами. Так, менеджмент с ее помощью сможет удалённо управлять строительной техникой, производить автоматическое 3D сканирование местности с использованием дронов, а также использовать интеллектуальную систему для создания планов строительства, основываясь на большом массиве топографических данных.

Все это в совокупности многократно увеличит эффективность управления строительными работами путём снижения затрат времени и издержек, а также позволит повысить уровень безопасности, ожидают в компании. Стоимость подобной системы для заказчиков не раскрывается; ее коммерческое использование начнётся лишь в 2025 году.