Маунтин-Вью, США, , 10:23 — REGNUM Американская компания Google предупредила о скором прекращении поддержки сервиса облачной печати Cloud Print. Об этом сообщается в блоге компании.

Сервис Google Print был запущен в апреле 2010 года. Этот облачный сервис позволяет пользователям передавать задания на печать через веб-интерфейс, без необходимости установки драйверов для конкретного принтера. Также сервис поддерживает мобильные версии приложений Gmail и Google Docs, позволяя дистанционно распечатывать документы с помощью смартфонов или других мобильных устройств.

В компании Google сообщили, что поддержка сервиса Cloud Print будет прекращена 31 декабря 2020 года. После этого использование сервиса станет невозможно на устройствах с любой операционной системой.

В Google рекомендуют выбрать альтернативные решения и отмечают, что улучшили функции печати в операционной системе Chorme OS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября компания Google запустила облачный игровой сервис Stadia.